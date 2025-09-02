ВЦИОМ: 65% опрошенных россиянок готовы встречаться с мужчиной с меньшим доходом

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди россиян на тему влияния финансовых доходов на романтические отношения. 65% опрошенных женщин заявляют, что готовы начать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше. Из них 26% считают, что «деньги не главное». 19% готовы встречаться с мужчиной с меньшим доходом ради любви.

18% опрошенных россиянок не стали бы встречаться с мужчиной с более низким заработком. Из них 30% считают, что мужчина должен содержать семью, 28% — сами имеют небольшой доход и боятся, что им будет «не хватать на жизнь». 42% участников исследования уверены, что высокий доход делает мужчину привлекательнее для женщин. При этом доля мужчин, согласных с этим тезисом, больше, чем доля женщин — 54% против 32%.

Почти все респонденты (92%) заявили, что никогда не прекращали отношения из-за финансовой несостоятельности партнера. Однако 55% опрошенных считают, что мужчинам сложнее найти вторую половину из-за высоких требований к заработку молодых людей.

Полина Мотызлевская