В конце августа в Петербурге собрали около 22 тонн опасных отходов

Экологические службы Санкт-Петербурга с 25 по 31 августа собрали около 22 тонн опасных отходов. Петербуржцы направили 419 обращений по вопросам экологической безопасности, сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Сотрудники ГБУ «Экострой» один раз отправились на ликвидацию аварийной ситуации, связанной с загрязнением нефтепродуктами. На изучение ртутных загрязнений специалисты выехали 19 раз. За отчетный период организация собрала 30 кг нефтесодержащих, 45 кг химических и четыре килограмма ртутьсодержащих отходов.

ГКУ «Пиларн» совершило 11 выездов для проверки сведений о нефтеразливах. Сотрудники учреждения обработали пеной Дудергофский канал в районе 2-го Петергофского моста, реку Екатерингофку в районе Екатерингофского моста, Итальянский пруд в Кронштадте, реку Смоленку в районе 1-го Смоленского моста.

Жители Петербурга сдали 21,5 тонны опасных отходов. Будут утилизированы 795 кг люминесцентных ламп, 2,4 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 1,8 тонны бытовой химии и химических отходов, 510 кг отработанных масел, 12,8 тонны автомобильных покрышек, 2,6 тонны бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники (включая картриджи).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку в Сестрорецке.

Татьяна Титаева