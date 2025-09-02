ФСБ показала кадры с подростками—фигурантами дела о подготовке теракта в Ижевске

ФСБ опубликовала кадры с подростками, обвиняемыми в попытке закладки самодельного взрывного устройства у проходной оборонного предприятия в Ижевске. Несовершеннолетние признаются, что связались со спецслужбами Украины и подняли самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначенное для подрыва военного завода, чтобы заработать.

Напомним, следствие считает, что трое подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет пытались заложить СВУ на проходной ижевского оборонного завода в августе. Несовершеннолетние были задержаны УФСБ во время этих действий. На кадрах Следкома один из фигурантов указывал на территорию ИЭМЗ «Купол». Подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы.