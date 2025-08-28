В Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК

Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Журналист получил ранения, его доставили в Курскую областную больницу.

Также из-за атаки БПЛА на стационарный пост МВД в селе Скородное Большесолдатского района пострадал 26-летний сотрудник полиции. Он доставлен в то же медучреждение со слепыми осколочными ранениями.

С начала спецоперации журналисты не раз попадали под огонь ВСУ в Черноземье. Так, 7 августа 2024 года из-за атаки БПЛА пострадал военкор ВГТРК Евгений Поддубный — в сентябре его выписали из больницы, а в конце прошлого года — удостоили звания Героя России. В марте 2025-го военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева подорвалась на мине и погибла в приграничье Белгородской области. Ее впоследствии посмертно наградили орденом Мужества.

Кабира Гасанова