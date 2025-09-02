АТОР: введенный Китаем безвиз увеличит турпоток из России на 30-40%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что после введения безвизового режима для россиян в Китае, турпоток в страну из России может увеличиться на 30-40%.

«Китай уже демонстрирует динамичный рост въездного потока российских граждан. Данная мера, безусловно будет способствовать дополнительному притоку классических туристов в страну»,— сказал господин Мурадян (цитата по сайту АТОР). Он отметил, что поездки в КНР для россиян станут такими же доступными, как путешествия в Турцию и на Ближний Восток.

Сегодня официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что с 15 сентября страна введет безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом. Он будет действовать до 30 суток. Сейчас россияне могут ездить в Китай без виз только в составе организованных туристических групп.