Квадратный метр на вторичном рынке в Челябинске подорожал до 100 тыс. рублей

В августе медианная цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Челябинске составила 100 тыс. руб. Стоимость выросла к июлю на 0,9%, сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

Объем предложений на рынке вторичной недвижимости сократился на 0,4% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры оказалась на уровне 4,8 млн руб., а средняя площадь — 50,1 кв. м.

В среднем по миллионникам России цена «квадрата» выросла на 0,5% к июлю, до 144 тыс. руб. Лидером по росту стоимости квадратного метра среди мегаполисов стал Санкт-Петербург (+1,7% до 222 тыс. руб.). На втором месте расположился Нижний Новгород (+1,2% до 143 тыс. руб.), на третьем — Пермь (+1% до 112 тыс. руб.). Незначительное снижение показателя зафиксировали в Самаре (-0,3% до 117 тыс. руб.), Воронеже (-0,2% до 106 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (-0,1% до 123 тыс. руб.).

При этом самая дорогая вторичная недвижимость традиционно представлена на рынках Москвы (372 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербурга (222 тыс. руб.) и Казани (187 тыс. руб.). Наиболее доступное жилье — в Волгограде (95 тыс. руб.) и Челябинске.

Виталина Ярховска