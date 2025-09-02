В Екатеринбурге построят гуманитарно-правовой лицей УрГЮУ

В квартале улиц Колмогорова — Готвальда в Екатеринбурге планируют построить гуманитарно-правовой лицей Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Общая площадь нового студенческого кампуса составит более 20 тыс. кв. м. На его территории появятся учебный корпус на 13 тыс. кв. м и общежитие на 12 тыс. кв. м. Рассматривается возможность размещения в этой зоне нового здания Арбитражного суда Уральского округа. Компоновка территории уже определена, инвестор для строительства будет выбран в специальном порядке.

Кроме того, на территории кампуса УрГЮУ, который планируется создать на берегу Исети, появятся научно-образовательный центр, криминалистические полигоны и лаборатории, библиотека, конгресс-центр, аудитории для семинаров.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение с правительством РФ о строительстве медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Туда войдет комплекс Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) с кампусом, общежитиями, учебными корпусами и другими объектами.

Ирина Пичурина