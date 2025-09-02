Трое подростков задержаны по делу о подготовке взрыва на ижевском заводе ОПК

Трех подростков заключили под стражу по обвинению в подготовке теракта на оборонно-промышленном предприятии в Ижевске, сообщила официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко. На кадрах один из несовершеннолетних указывает на ИЭМЗ «Купол».

Следствие считает, что в июле несовершеннолетние в возрасте 15, 16 и 17 лет установили контакт с украинскими спецслужбами через популярный мессенджер в «поисках быстрого заработка». Подростки получили задание совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске.

«Впоследствии двум фигурантам было передано самодельное взрывное устройство. В августе при закладке устройства у проходной предприятия подростки задержаны сотрудниками УФСБ»,— говорится в сообщении. Суд избрал подросткам меру пресечения в виде заключения под стражу.