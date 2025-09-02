Количество спортивных офлайн-магазинов в Петербурге за год сократилось на 6,2%

По состоянию на начало августа текущего года количество офлайн-магазинов по продаже спорттоваров в Петербурге сократилось на 6,2% — до 196 торговых точек. В Москве снижение в этом сегменте составило 11,5% (до 437), обратил внимание «Ъ» на данные сервиса «Яндекс Карты».

В целом по РФ месяц назад насчитывалось 3,8 тыс. магазинов, продающих спортивные товары — на 6% меньше год к году. В городах-миллионниках их число уменьшилось на 9,5% — до 1,2 тыс.

Заметнее всего за год сокращение в Воронеже (на 37,8% — до 23), Новосибирске (на 19,7% — до 53) и Самаре (на 18,4% — до 31). При этом незначительный рост по этому показателю наблюдается лишь в трех мегаполисах — Казани (рост на 7%, до 46), Нижнем Новгороде (+4%, до 52) и Екатеринбурге (+2,6%, до 80).

Аналитики отмечают, что несетевым спортивным магазинам становится все сложнее конкурировать с маркетплейсами. Помимо этого, снижение количества точек, торгующих офлайн, отражает общий тренд в непродовольственной рознице. По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), общие продажи спорттоваров в январе-июле 2025 года выросли лишь на 3% к году, в то время как в онлайне — на 13%. Особенно сильно конкуренция с онлайн-торговлей сказывается на небольших ритейлерах.

Андрей Цедрик