В Кургане ликвидировали незаконную свалку возле ТЭЦ-2

Курганский городской суд удовлетворил требования межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации несанкционированной свалки возле территории ТЭЦ-2. Мусор убрали, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Обращение о размещении свалки в неположенном месте в надзорное ведомство подал местный житель. Выяснилось, что возле тепловой электростанции незаконно складируют мусор. Однако законами России сброс отходов производства и потребления на почву в населенных пунктах запрещен. Такие действия, подчеркивают в прокуратуре, способствуют загрязнению окружающей среды и нарушают права горожан на благоприятную среду. Надзорное ведомство подало иск о ликвидации свалки, который суд удовлетворил. Администрация Кургана выполнила требования в добровольном порядке.

Виталина Ярховска