Магнитогорск вошел в топ-10 индекса цифровой трансформации городов

Магнитогорск занял седьмое место в индексе цифровой трансформации городского хозяйства «IQ городов» Министерства строительства и ЖКХ РФ по итогам 2024 года. Муниципалитет впервые попал в топ-10 рейтинга, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Методика расчета индекса предполагает деление городов на четыре группы по численности населения. Магнитогорск занял седьмую строчку в категории «Крупные города», поднявшись за год сразу на 12 позиций. Всего в рейтинге участвовали более 230 муниципалитетов, соревнуясь по 29 показателям эффективности внедрения цифровых решений в 14 направлений развития городского хозяйства — от состояния здравоохранения и транспорта до уровня экономики и социальной инфраструктуры.

Как отмечают в пресс-службе организации, группа ММК как социально-ответственная компания системно развивает города своего присутствия, прежде всего, Магнитогорск. Так, инициатором создания и основным инвестором городского курорта «Притяжение» площадью 400 га является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Кроме того, в категории «Средние города» индекса «IQ городов» на восьмом месте оказалась Лысьва (Пермский край), где расположен Лысьвенский металлургический завод (входит в группу ММК).