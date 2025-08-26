Урсулу фон дер Ляйен выдавливают на родину

Слухи о возможном выдвижении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ в 2027 году вызвали неоднозначную реакцию. С одной стороны, она самый видный христианский демократ и идеально подходит на роль первой женщины—президента страны. С другой — у Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Фридриха Мерца сложная история отношений, да и срок полномочий главы Еврокомиссии истекает только в 2029 году. В случае выдвижения ей придется досрочно уйти на почетную пенсию: президент ФРГ — чисто церемониальная фигура.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

С тех пор как Урсула фон дер Ляйен возглавила Еврокомиссию (ЕК) в декабре 2019 года, должность президента ФРГ не первый высокий пост, который ей прочат. До назначения Марка Рютте генсеком НАТО западные СМИ не раз писали, что именно она может возглавить Североатлантический альянс. Но Урсула фон дер Ляйен предпочла сохранить нынешнюю позицию.

На этот раз слухи о ее возможном возвращении в политическую орбиту ФРГ разожгли слова канцлера Фридриха Мерца. «Я вполне могу себе представить, что в 2027 году мы впервые в истории ФРГ выберем женщину на пост президента. Это было бы хорошо»,— сказал он на дне открытых дверей правительства в воскресенье, 24 августа.

Господин Мерц добавил, что именно он выдвинул Юлию Клёкнер на пост председателя Бундестага, и пообещал увеличить число женщин на высших должностях.

Позднее Der Spiegel сообщил, что христианские демократы рассматривают несколько кандидатур, включая министра по делам образования и семьи Карин Прин, но главный претендент на пост все же Урсула фон дер Ляйен.

Из женщин—членов ХДС она, безусловно, самый высокопоставленный политик (выше была только экс-канцлер Ангела Меркель). Урсула фон дер Ляйен уже стала первой женщиной—главой бундесвера, затем первой женщиной—главой Еврокомиссии. Должность президента ФРГ дополнила бы этот список и стала бы высшей точкой ее карьеры. Но одновременно и последней: фактически переезд во дворец Бельвю означал бы для главы ЕК почетную пенсию. Президент в Германии — номинальная фигура, тогда как в Еврокомиссии у нее есть реальная власть. Отказаться от нее ради Берлина пришлось бы на два года раньше срока. Немецкие СМИ сомневаются, что Урсула фон дер Ляйен, известная своей авторитарностью и честолюбием, добровольно сложит полномочия. Тем более что ради поста во главе НАТО она на это не пошла.

Вопрос вызывает и характер ее отношений с Фридрихом Мерцем.

Урсула фон дер Ляйен на протяжении карьеры была протеже Ангелы Меркель, заклятым врагом нынешнего канцлера.

Когда по итогам февральских выборов в Бундестаг стало ясно, что Фридрих Мерц будет новым главой правительства, издание Politico назвало его приход к власти «самым серьезным испытанием» для Урсулы фон дер Ляйен с 2019 года. Причина — в желании лидера ХДС вывести Германию в авангард европейской внешней политики и нежелании главы ЕК делить с ним лавры. Журнал прогнозировал борьбу за влияние, на которую накладывается личная неприязнь: будучи однопартийцами, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен имеют непростую историю отношений и разные взгляды на будущее Германии и Европы.

Открытой войны между ними не произошло, но и говорить о потеплении рано. Господин Мерц регулярно рассуждает о будущем ЕС, но компании Урсулы фон дер Ляйен предпочитает переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером. Кроме того, в начале августа утечки подтвердили напряженное противостояние между Берлином и Брюсселем вокруг бюджета ЕС. Письмо пресс-секретаря правительства ФРГ Штефана Корнелиуса немецким СМИ подтвердило эти догадки: представленный Урсулой фон дер Ляйен план увеличения бюджета в нем был прямо назван нереализуемым. На этом фоне идея предложить ей пост президента может выглядеть как попытка досрочно убрать с доски неудобную фигуру.

Да и сама идея ХДС провести в президенты женщину звучит противоречиво.

При господине Мерце число женщин в ключевых руководящих позициях заметно сократилось.

Handelsblatt напоминает, что впервые за много лет посты глав МИДа, Минобороны, МВД и финансов занимают исключительно мужчины. Все три спикера правительства и ключевые советники канцлера тоже мужчины. В коалиционном комитете лишь одна женщина — министр труда Бербель Бас, и то потому, что она сопредседатель социал-демократов. Канцлеру также припомнили скандал с назначением судей Конституционного суда, когда ХДС восстал против женщины-кандидата, предложенной СДПГ. В таком контексте возможное назначение Урсулы фон дер Ляйен на высший пост вряд ли можно назвать шагом навстречу равноправию, скорее это шаг к устранению неудобного оппонента.

