Минград утвердил планировку для строительства ЖК около Борского моста

Документация по планировке территории для строительства жилкомплекса около борского моста на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде утверждена. Об этом сообщил региональный минград 7 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Проект намерено реализовать ООО СЗ «Хутор», принадлежащее двум бывшим замам губернатора Нижегородской области Антону Аверину и Роману Антонову, а также депутату заксобрания Валерию Антипову. Участки под строительство инвестор получил взамен достройки ЖК «Дом на Горького».

Документация по планировке территории предполагает строительство многоквартирных домов со встроенной поликлиникой и детсадом, двух многоуровневых парковок, а также объектов коммунальной инфраструктуры и дороги вдоль берега.

В минграде отметили, что на смежной территории планируется детсад на 200 мест и школа на 800 мест. Как писал «Ъ-Приволжье», эти объекты запланированы внутри существующего микрорайона, чьи жители неоднократно жаловались на нехватку мест в школах и детсадах.

В ведомстве также сообщили, что обсуждения документации прошли с 28 февраля по 9 марта, «жители могли высказать свои замечания и предложения». Согласно заключению, в обсуждениях принял участие 161 человек, из которых только около десятка высказались за строительство. Основные аргументы противников проекта — перегруженность дорог, школ и детсадов, а также закрытие доступа к необорудованному пляжу на Волге. Выступающие за проект отметили необходимость создания благоустроенной территории вместо пустыря.

По результатам «анализа обратной связи от участников общественных обсуждений» на регштабе по градполитике ООО «СЗ Хутор» выступило с инициативой заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) по инициативе правообладателя, что «позволит системно решить вопросы ее развития», подчеркнули в минграде. В условия договора войдет строительство инвестором поликлиники и детсада, а также берегоукрепительного сооружения. Впоследствии их передадут в муниципальную собственность.

Галина Шамберина