Режим повышенной готовности объявлен в Абакане из-за обильных дождей

В Абакане (Хакасия) власти ввели режим повышенной готовности из-за выпадения большого количества осадков. За сутки 1 сентября и ночь 2 сентября выпало 32 мм осадков, это 83% месячной нормы, сообщает мэрия.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В предстоящие два дня синоптики прогнозируют продолжение дождей. Городские коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы.

«Задача понижения воды осложняется высоким уровнем грунтовых вод и продолжающимися осадками»,— сообщил мэр Алексей Лемин. По его словам, в ряде многоквартирных домов произошло подтопление подвалов.

Как писал «Ъ-Сибирь», 1 сентября был установлен рекорд Красноярска по количеству выпавших за сутки осадков — 75,8 мм. При этом месячная норма сентября составляет 55 мм.

Александра Стрелкова