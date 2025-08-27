СКА сообщил об уходе Ильи Карпухина, он продолжит карьеру в другой команде

Хоккейный клуб СКА не стал продлевать контракт с Ильей Карпухиным. Игрок продолжит карьеру в другой команде, сообщили в пресс-службе армейцев 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Господин Карпухин присоединился к петербургской команде в декабре 2024 года. Хоккеист сыграл за СКА 29 матчей в регулярном чемпионате. За это время он набрал девять очков, на счету игрока в плей-офф шесть игр и два балла.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА приобрел 29-летнего форварда Николая Голдобина из московского «Спартака».

Татьяна Титаева