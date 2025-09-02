В Приамурье завели уголовное дело после ДТП с 22 пострадавшими

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с пострадавшими в Амурской области. Утром 2 сентября на трассе Благовещенск – Свободный столкнулись автобус и легковой автомобиль, пострадали 22 человека, включая нескольких детей.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Параллельно расследование ведут региональное управление Госавтоинспекции и прокуратура.

По данным регионального Минздрава, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Четверых несовершеннолетних госпитализировали в детскую больницу, одного отпустили на амбулаторное лечение.