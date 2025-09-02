Число пострадавших в ДТП в Приамурье выросло до 22

В ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье пострадали 22 человека. Из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

По данным ведомства, 14 человек госпитализированы в Амурскую областную больницу, четверо — в городскую больницу Благовещенска. Среди пострадавших — четверо детей, они были доставлены в детскую областную больницу. Из них трое были госпитализированы, один ребенок лечится амбулаторно.

Авария случилась сегодня утром на въезде в Благовещенск. На 7 км Новотроицкого шоссе столкнулись пассажирский автобус Iveco, выполнявший рейс Свободный—Благовещенск, и автомобиль Toyota Crown. Спасателям пришлось деблокировать пассажиров. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.