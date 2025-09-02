«Вместе сильнее»: ПСБ поддерживает предприятия Ярославской области

ПСБ в Ярославле запустил программу лояльности «Вместе сильнее» для предприятий розничной и сервисной сети региона. В рамках программы банк готов размещать информацию о товарах, услугах, акциях, а также новости своих партнеров-клиентов на внутреннем корпоративном портале ПСБ.

Банк ПСБ – один из крупнейших работодателей России, и уже сейчас около 2 тысяч человек работают в Ярославской области. Кроме того, в перспективе ближайших пяти лет, ПСБ переведет из Москвы более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль. Таким образом, партнеры программы лояльности «Вместе сильнее» смогут рассказывать о новостях своих компаний масштабной аудитории сотрудников банка.

«Малый и средний бизнес — это основа экономики. Сегодня предпринимателям нужны не просто банковские продукты, а интегрированные и нестандартные решения, которые экономят их время и ресурсы. Наша программа “Вместе сильнее” призвана с одной стороны поддержать местные компании бесплатной информационной платформой для продвижения, а с другой — рассказывать о различных предложениях региональных предпринимателей коллективу ПСБ, расширяя возможности для выбора качественных товаров и услуг и тем самым заботясь о комфорте людей и повседневной пользе в решении их бытовых вопросов. Мы уверены, что подобная инициатива будет способствовать развитию локальной экономики и укреплению связей внутри региона»,— отметила Мария Холодок, руководитель по агентским продажам Ярославского филиала ПСБ.

Более подробную информацию можно получить в офисе банка по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 64.

