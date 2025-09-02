Орловские власти рассчитывают на беременность 490 студенток до 2028 года

Власти Орловской области планируют выделить не менее 4,9 млн руб. в течение трех лет на выплаты беременным студенткам, обучающимся очно. Об этом стало известно из соответствующего постановления правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В рамках утвержденного плана по повышению рождаемости на 2025–2027 годы региональный департамент социальной защиты должен предоставить единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. как минимум 490 беременным студенткам. В 2025-м их число в регион, как рассчитывают власти, должно достигнуть 150, в 2026 году — 160, в 2027-м — 180.

Кроме того, в орловских вузах появятся группы кратковременного пребывания, а также комнаты матери и ребенка для детей до трех лет. Воспользоваться ими сможет любой из родителей-студентов, обучающихся очно.

В конце марта в Орловской области были введены единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. для беременных школьниц.

Кабира Гасанова