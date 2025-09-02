МВД назвало регионы России с наименьшим количеством преступлений

В 2024 году меньше всего преступлений зарегистрировали в Чукотском автономном округе — 865. Помимо него в топ-5 с наименьшим количеством правонарушений вошли Ненецкий автономный округ (НАО), Ингушетия, Магаданская область и Чечня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику МВД.

В НАО было зафиксировано 877 преступлений, в Ингушетии — 1938, в Магаданской области — 2499, в Чечне — 2583 правонарушений. Наибольшее количество преступлений выявили в Центральном федеральном округе — более 418 тыс. В общей сложности по стране за прошлый год зарегистрировано свыше 1,9 млн преступлений.

МВД сообщало, что за первое полугодие 2025 года количество преступлений в России уменьшилось на 1,8% в годовом выражении. На 11,2% уменьшилось число убийств и покушений. При этом на 0,7% выросло число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.