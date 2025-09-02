Ребенку потребовалась помощь медиков после укуса собаки в Петербурге

Следствие проводит проверку в Санкт-Петербурге по факту нападения собаки на мальчика. Животное покусало ребенка, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Происшествием заинтересовался отдел по Невскому району. Предварительно известно, что собака напала на несовершеннолетнего 31 августа во дворе жилого дома на улице Заводской. Матери с мальчиком пришлось обратиться в больницу, пострадавшему оказали помощь.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента. Также специалисты устанавливают личность хозяйки собаки, которая скрылась после нападения.

Татьяна Титаева