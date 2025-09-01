Ребенок попал в больницу после травмирования на эскалаторе на «Площади Восстания»

Сотрудники Следственного комитета РФ устанавливают обстоятельства травмирования ребенка на станции метро «Площадь Восстания» в центре Петербурга. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 29 августа, сообщили в региональном ГСУ СКР.

Предварительно установлено, что ребенок, спускаясь по эскалатору, засунул руку между его стенкой и движущейся ступенью и получил травму. В результате происшествия пострадавшего несовершеннолетнего госпитализировали.

По данным СМИ, медики забрали четырехлетнего мальчика с рваными ранами правой кисти, у него пострадал безымянный палец. Ребенку потребовалась микрохирургическая операция.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется процессуальная проверка, уточнили в СК.

Андрей Цедрик