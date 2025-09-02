Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Челябинскому предприятию временно запретили экспорт колбасы

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора временно запретило экспорт колбасных изделий крупному челябинскому предприятию. Производитель представил устаревшие протоколы лабораторных исследований продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предприятие планировало отправить партию колбасных изделий в одну из стран Средней Азии. Во время анализа документов 1 сентября инспекторы обнаружили, что организация предоставила протоколы лабораторных исследований, которые провели еще в феврале этого года.

Поскольку результаты проверки семимесячной давности не могут подтвердить безопасность изготовленной в августе продукции, Россельхознадзор приостановил экспорт продукции.

Пробы колбасы, которую планировали продать за границей, направили на исследование. Если качество и безопасность подтвердятся, предприятие получит разрешение на экспорт.

