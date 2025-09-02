Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО главу Воткинского района Газимзянова

Верховный суд Удмуртии оставил в СИЗО главу Воткинского района Айрата Газимзянова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Апелляцию о несогласии с избранной мерой пресечения подал защитник Айрата Газимзянова. На судебном адвокат и обвиняемый утверждали, что скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей подсудимый не намерен. Мера пресечения оставлена в силе.

Напомним, 20 августа Индустриальный райсуд Ижевска отправил Айрата Газимзянова в СИЗО на два месяца, до 19 октября. Следствие считает, что он незаконно издал и подписал постановление о предоставлении на 5 лет в пользование ООО «Стройграв» земельного участка площадью 11,4 тыс. кв. м, находящегося в федеральной собственности и расположенного на территории национального парка «Нечкинский». Это лишило собственника правомочий по пользованию и распоряжению участком. В настоящее время незаконное постановление отменено, и земельный участок возвращен в федеральную собственность.

29 августа стало известно, что были задержаны предполагаемые подстрекатели главы Воткинского района. Следствие считает, что они в ходе неоднократных встреч уговорили Айрата Газимзянова издать и подписать указанное постановление.

Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен его заместитель по строительству, ЖКХ и дорожной деятельности Денис Русских.