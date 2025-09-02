В Перми за год почти на 5% сократилось количество спортивных магазинов

В Перми по состоянию на начало августа насчитывается 39 спортивных магазинов, что на 4,9% меньше, чем год назад, сообщает «Ъ» со ссылкой на сервис «Яндекс Карты». В целом в России месяц назад насчитывалось 3,8 тыс. магазинов, продающих спортивные товары. Это на 6% меньше год к году. В городах-миллионниках количество таких торговых точек за это время снизилось на 9,5%, до 1,2 тыс.

Заметнее всего за год сократилось количество магазинов спортивных товаров в Воронеже (на 37,8%, до 23), Новосибирске (на 19,7%, до 53) и Самаре (на 18,4%, до 31). В Москве и Санкт-Петербурге количество профильных магазинов снизилось на 11,5% (до 437) и на 6,2% (до 196) соответственно. Некоторый рост наблюдается лишь в трех городах-миллионниках: в Казани, где число магазинов спорттоваров увеличилось на 7% (до 46), Нижнем Новгороде (рост на 4%, до 52) и Екатеринбурге (рост на 2,6%, до 80).

Отметим, что несетевым магазинам спортивных товаров становится все сложнее конкурировать с маркетплейсами. Кроме того, снижение количества магазинов спортивных товаров отражает общий тренд для офлайн-объектов в непродовольственной рознице, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Например, в мае было зафиксировано снижение на 5% год к году количества магазинов канцелярских товаров: торговые объекты этого профиля, как в случае со спортивной розницей, не справляются с высокой конкуренцией с маркетплейсами.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, российские покупатели с января по июнь на покупки в онлайне спорттоваров потратили 150 млрд руб., что на четверть больше показателей прошлого года. По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), общие продажи спортивных товаров в январе — июле выросли лишь на 3% год к году, в онлайне — на 13%. Особенно сильно конкуренция с онлайн-торговлей сказывается на небольших ритейлерах, считает гендиректор сети магазинов спорттоваров «Кант» Максим Виноградов. Экономическое давление приводит к тому, что небольшие несетевые ритейлеры предпочитают закрыть бизнес, отмечает он.

