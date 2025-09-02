В ДТП в Амурской области пострадали 15 взрослых и четверо детей

ДТП с пассажирским автобусом произошла на въезде в Благовещенск утром 2 сентября, сообщила Госавтоинспекция по Амурской области. Пострадали 19 человек. Пострадавшие, в том числе четверо детей, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.

Столкновение пассажирского автобуса Iveco, следовавшего по маршруту Свободный—Благовещенск, с автомобилем Toyota Crown произошло около 9:00 по местному времени (3:00 мск) на седьмом километре автодороги. По информации ГУ МЧС по региону, спасателям пришлось деблокировать пассажиров.

На месте работают сотрудники ГАИ, скорой помощи и спасательные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Анна Яшина, Благовещенск