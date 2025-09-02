Умер номинант на премию «Оскар» Грэм Грин

Канадский актер Грэм Грин, известный по фильму «Танцующий с волками», умер в Торонто в возрасте 73 лет. Причиной стала продолжительная болезнь, сообщил ABC News его агент.

Фото: imago images / MediaPunch / ТАСС

Фото: imago images / MediaPunch / ТАСС

Грэн Грин является пионером среди актеров коренных народов в Голливуде. Начал карьеру в 1970-х, в числе его первых проектов был фильм «Бегущий храбрец» (1983) и сериал «Она написала убийство». Роль индейца по имени Разящая Птица в «Танцующем с волками» (1990) принесла номинацию на премию «Оскар» в категории лучший актер второго плана.

В числе других известных фильмов с его участием: «Громовое сердце» (1992), «Мэверик» (1994), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «Зеленая миля» (1999), «Вас не догонят» (2001), «Трансамерика» (2005), «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Ветреная река» (2016).