Выдано разрешение на строительство моста через Волгу в Ярославле

Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало разрешение на строительство третьего моста в Ярославле. Об этом сообщает Yarnews.

Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области Фото: Департамент дорожного хозяйства Ярославской области

Документ выдан 25 июля 2025 года и действует до 25 июля 2029 года. Проект включает реконструкцию Московского проспекта, строительство транспортных развязок и мостового перехода через реку Волгу.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчиком строительства выступает ООО «Трансстроймеханизация», входящая в дивизион «Дороги и мосты» холдинга «Нацпроектстрой». Стоимость контракта составляет 4,035 млрд руб.

Работы начнутся с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Начальный этап строительства запланирован на осень текущего года.

Антон Голицын