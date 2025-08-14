Заключен контракт на строительство третьего моста в Ярославле

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и ООО «Трансстроймеханизация» заключили контракт на реконструкцию Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через Волгу в составе обхода центральной части города Ярославля. Соответствующее соглашение было размещено в системе контрактов 13 августа.

Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

В настоящее время контракт, стоимость которого 4,035 млрд, находится на исполнении. Срок исполнения — 30 декабря 2026 года. В рамках работ запланировано 25 этапов, «Трансстроймеханизация» должна привлечь субподрядчиков.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ООО «Трансстроймеханизация» стало победителем аукциона по определению подрядной организации. Компания имеет 20-летний опыт работы, входит в ГК « Нацпроектстрой», совместное предприятие ВЭБа и Аркадия Ротенберга. «Трансстроймеханизация» построила такие объекты, как КАД в Санкт-Петербурге, М12 Восток, аэропорт Шереметьево.

Напомним, работы стартуют с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги осенью 2025 года.

Алла Чижова