С начала года перевозки пассажиров на ЮУЖД увеличились на 4,1%

За восемь месяцев 2025 года на Южно-Уральской железной дороге совершили поездки более 6,8 млн пассажиров. Это на 4,1% больше показателя аналогичного периода 2024 года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В поездах дальнего следования с начала года по ЮУЖД отправились 1,7 млн пассажиров, а в пригородном сообщении — более 5 млн. Показатели выросли на 1,7% и 5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Пассажирооборот за восемь месяцев 2025 года составил более 2 млрд пасс-км, сократившись на 1,6%.

Только в августе этого года со станций ЮУЖД отправились более 1 млн пассажиров, что на 4,9% больше, чем в августе 2024-го. В дальнем следовании совершили поездки 312,4 тыс. человек (+7,9%), а в пригородном —728,6 тыс. человек (+3,7%). Показатель пассажирооборота в августе составил 383,3 млн пасс-км. Он снизился на 4,6% по сравнению с августом 2024-го.