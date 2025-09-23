Сегодня исполняется 50 лет олимпийскому чемпиону, генеральному менеджеру мужской сборной России по волейболу, генеральному директору волейбольного клуба «Белогорье» Сергею Тетюхину

Сергей Тетюхин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Сергей Тетюхин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин:

— Дорогой Сергей, поздравляю тебя с юбилеем! Желаю счастья, здоровья тебе и всем твоим близким. У тебе прекрасная волейбольная семья: папа и мама — заслуженные тренеры России по волейболу, вы с женой, тоже профессиональной волейболисткой, вырастили трех прекрасных сыновей, которые также активно занимаются этим видом спорта. Благодарен судьбе за то, что нам повезло встретиться и добиться больших результатов совместным очень нелегким трудом. Много лет наблюдал, сколько нервов и сил ты вложил в создание истории российского и белгородского волейбола. Ты не только большой спортсмен, но известный политик, общественный деятель, почетный гражданин Белгородской области, удостоенный многих государственных наград. С праздником тебя!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»