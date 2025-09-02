В Курганской области промпроизводство выросло за год на 21,6%

В январе-июле 2025 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 121,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле показатель достиг 126,8% в годовом выражении, сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

За семь месяцев года производство в обрабатывающих отраслях выросло на 29% год к году, а также увеличилась добыча полезных ископаемых на 1,6%. Индексы производства в сферах «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений» и «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составили 84,9% и 84,3% соответственно.

В январе-июле значительный рост производства произошел в производстве электрического оборудования — в 5,1 раз, кожи и изделий из нее — на 125,6%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 73,7%, одежды — на 59,5%, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 33,4%, мебели — на 20,5%, а также пищевых продуктов — на 10,3%.

Наибольшее снижение наблюдалось в производстве прочих готовых изделий — на 33,5%, металлургии — на 19,7%, производстве химических веществ и продуктов — на 18,5%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 16,8%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий — на 12,3%.