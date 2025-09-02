«Абрау-Дюрсо» начнет производить мороженое со вкусом игристого вина

«Абрау-Дюрсо» совместно с ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки») займется производством мороженого — эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина, сообщили «Ъ» источники в винодельне.

В «Абрау-Дюрсо» отметили, что для первой партии планируют изготовить 80 тыс. штук товара. Дистрибуцией мороженого займется «Ренна» по своим каналам. Руководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что для винодельни нет рисков в новом сегменте, однако масштабирование производства возможно, только если товар появится в крупных федеральных сетях.

До этого производство мороженного запускала винодельня «Кубань-вино». С 2020 года она производит собственные сорбеты, приготовленные на основе вин Aristov. Но дальше краснодарской премиальной торговой сети «Табрис» дистрибуция товара не пошла.

