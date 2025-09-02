Мост на Зеленый остров в Ростове планируют достроить до конца 2025 года

Завершить строительство моста через реку Дон на Зеленый остров в Ростове-на-Дону планируют после получения положительного заключения госэкспертизы, в котором было отказано в начале августа. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

По данным ведомства, срок завершения работ с получением положительного заключения государственной экспертизы — до конца 2025 года. Экспертизу за собственный счет проведет проектная организация.

О разработке проекта постоянной переправы, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», стало известно в апреле 2023 года. В июне 2025 года департамент автомобильных дорог и дорожного движения Ростова заключил контракт с ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» на разработку проектной документации.

Согласно проекту, начало моста расположится на правом берегу реки в створе ул. 29-й линия и будет примыкать к ул. Островной. Стоимость разработки документации составила 18,5 млн руб., что на 5 млн руб. меньше первоначальной цены контракта. Компания должна была завершить работы до конца ноября 2024 года.

Наталья Белоштейн