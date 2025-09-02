Гендиректором ГТЛК утвержден Михаил Парнев

Гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) назначен Михаил Парнев, который с августа исполнял обязанности главы компании. Он сменит Евгения Дитриха, который возглавлял ГТЛК с ноября 2020 года.

Господин Парнев избран на пост сроком на пять лет. В компании рассчитывают, что его назначение поможет в том числе в «диверсификации основных направлений деятельности, роста показателей бизнеса и увеличения доли на рынке», передают «РИА Новости».

Михаил Парнев занимал руководящие должности в ГТК «Россия», авиакомпании «Руслан-эйр», также работал в Минтрансе, Ространснадзоре, Росаэронавигации и Росавиации. В 2020 году был назначен гендиректором авиакомпании «Сириус-Аэро», в 2022 году возглавил авиакомпанию «Русджет». В декабре 2023 года получил пост замгендиректора ГТЛК.

ГТЛК включена в перечень системообразующих организаций российской экономики. Доля компании на российском рынке лизинга составляет 20%. Парк превышает 150 тыс. единиц и включает автобусы, троллейбусы, трамваи, водные суда и БПЛА.

