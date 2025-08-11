Страховщик на комиссии

Впервые на лизинговом рынке одна из крупнейших компаний, не входящих в банковскую или страховую группу,— ГТЛК планирует открыть страхового брокера. Сначала компания будет работать только со своими активами, а затем может выйти на коммерческий рынок. По словам экспертов, ГТЛК сможет не только заработать на комиссиях, которые достигают 50% от страховой суммы, но и избежать регуляторных ограничений. Впрочем, другие участники рынка не спешат следовать ее примеру.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует открыть своего страхового брокера, рассказали “Ъ” два собеседника на рынке страхования. Это будет отдельное юрлицо с брокерской лицензией, отмечает источник “Ъ” из числа страховщиков. Компания рассчитывает начать зарабатывать на комиссионном доходе, указывает другой источник “Ъ” на рынке страхования. Они отметили, что это первый выход на брокерский рынок лизинговой компании (ЛК), не входящей в банковскую и страховую группы.

В ГТЛК подтверждают такие планы. Создание своего страхового брокера — это логичный этап развития лизингового бизнеса, особенно такого крупного, как ГТЛК,— активы компании достигли 1,4 трлн руб., поясняют в организации. «На первом этапе брокер будет работать с нашими активами, в дальнейшем рассматриваем выход на коммерческий рынок и предложение услуг третьим лицам,— пояснили там.— За счет экономии на объеме мы сможем предложить компаниям транспортной отрасли привлекательные условия по страхованию». Имущество, переданное в лизинг, должно быть застраховано на весь срок действия договора лизинга, напоминают в одной из ЛК.

ГТЛК — крупнейшая государственная лизинговая компания. Объем лизингового портфеля компании за 2024 год составил 2,7 трлн руб. Занимает первое место по объему портфеля в лизинге авиационного, водного, ж/д, городского, пассажирского транспорта (по данным «Эксперт РА» за 2024 год). Активы ГТЛК за шесть месяцев 2025 года, по данным РСБУ, составили 1,23 трлн руб. Объем брокерского рынка страхования по итогам 2024 года вырос на 11,7%, до 21,4 млрд руб., следует из данных Ассоциации профессиональных страховых брокеров.

Однако другие лизинговые компании не спешат открывать страховых брокеров. «Мы в эту сторону даже не думаем, поскольку получаем комиссионный доход от продажи страховок через страховщиков»,— отмечают в одной из крупных ЛК. В другой лизинговой компании также указывают, что сотрудничают со многими страховыми компаниями на рынке. «Наше управление работает со всеми аккредитованными страховыми компаниями. Мы обеспечиваем услугами страхования всех наших клиентов — от обязательных видов страхования до добровольных, в зависимости от потребности клиентов. Непосредственно продажей страховки занимаются коллеги-продавцы, поскольку страховка — это всего лишь часть коммерческого предложения по лизингу для клиента»,— указывают в лизинговой компании, входящей в банковскую группу.

По словам партнера Б1 Татьяны Самсоновой, обычно лизингодатели работают со страховщиками по договору агентского соглашения, что подразумевает только получение комиссий за продажу страховки. «Мне неизвестно о наличии у ЛК собственных брокеров. Брокерская лицензия позволяет брать либо комиссию от страховщика, либо плату за услуги от клиента»,— отмечает партнер группы компаний SL Group Владимир Новак.

ГТЛК создание отдельного юрлица с брокерской лицензией позволит избежать регуляторных ограничений, поясняют эксперты. Государственные корпорации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь в той мере, в какой это способствует достижению целей, ради которых они созданы, указывает управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков. Для ГТЛК, как государственной лизинговой компании, основными задачами определены развитие транспортной отрасли и поддержка отечественного машиностроения, и в этом контексте выделение непрофильной деятельности по страховому посредничеству представляется логичным шагом, поясняет он. По разным оценкам, от 20% до 50% от страховой премии получают именно лизингодатели.

Кроме того, по словам юриста, такое разделение позволит избежать ограничений, связанных с закупочным законодательством, снизить регуляторные риски со стороны ФАС по подозрению в навязывании услуг, а также в отдельных случаях формальное разграничение ролей лизингодателя и страхового посредника может укрепить позиции ГТЛК в спорах с лизингополучателями. Например, ГТЛК применяет 223-ФЗ, когда использует свои денежные средства для закупок, а у дочерней компании таких ограничений не будет, говорит господин Шарков.

Юлия Пославская, Елена Ванюшина, Ян Назаренко