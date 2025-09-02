Количество офлайн-магазинов со спорттоварами в России сократилось на 6%

К 1 августа в России начитывалось 3,8 тыс. офлайн-магазинов со спортивными товарами. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, следует из подсчетов сервиса «Яндекс Карты», сделанных по запросу «Ъ».

В городах-миллионниках количество офлайн-магазинов со спортинвентарем снизилось на 9,2% и достигло 1,2 тыс. Больше всего торговых точек закрылось в Воронеже (37,8%, до 23), Новосибирске (19,7%, до 53) и Самаре (18,4%, до 31). Обратную тенденцию заметили в Казани, где число профильных магазинов увеличилось на 7% (до 46), в Нижнем Новгороде (рост на 4%, до 52) и Екатеринбурге (рост на 2,6%, до 80).

Снижение количества спортивных офлайн-магазинов отражает общий тренд для торговых точек непродовольственных товаров, отмечает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Похожая ситуация наблюдается у канцелярских магазинов, в мае их количество сократилось на 5% год к году.

