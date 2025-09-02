Посещаемость кинотеатров по итогам июня-августа упала на 23%

За лето бокс-офис фильмов в России сократился на 11% год к году и составил 4,55 млрд руб. Посещаемость упала примерно на 23%, до 11,4 млн человек. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которыми ознакомился “Ъ”.

Средняя цена за билет за три месяца увеличилась на 3%, до 414 руб. Пиковый период интереса пришелся на неделю с 12 по 18 июня — их посетило 2,4 млн человек.

Лидером проката на неделе с 12 по 18 июня стала картина «На деревню дедушке» — сборы по ней за период составили 191,5 млн руб. На втором месте — спин-офф франшизы «Джон Уик» «Балерина» (126,7 млн руб.), на третьем — мультипликационный сиквел «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (97,3 млн руб.).

По предварительным данным отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», в 2025 году с июня по август бокс-офис составил почти 5,4 млрд руб., число зрителей — 13,6 млн, а средняя цена билета — 406 руб. За январь-май кассовые сборы по данным ЕАИС суммарно составили 20,4 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Лето прокатило сборы».