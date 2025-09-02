Солнечная и теплая погода установилась в Петербурге 2 сентября

Вытянувшийся с севера барический гребень сформирует метеорологические условия в Петербурге 2 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В зоне его влияния ожидается спокойная погода с переменной облачностью и отсутствием дождей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 19-21 градуса, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал горожанам приятную погоду в первую неделю сентября.

Андрей Маркелов