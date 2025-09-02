В Ревде могут создать спортивно-туристический кластер

На базе лыжной базы в Ревде в Свердловской области рассматривается возможность создания спортивно-туристического кластера, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Участникам Экспертного клуба Свердловской области на встрече в Ревде презентовали стратегию развития региона до 2035 года, которая была обновлена по инициативе врио губернатора Дениса Паслера. В новой версии документа особое внимание уделено развитию малых городов. Как считают эксперты, такому промышленному городу, как Ревда, нужно развивать локальный бренд, чтобы жители не хотели уезжать в большие города. Также это нужно для привлечения туристов.

Они предложили развивать туристические маршруты Ревды. «Запланированная лыжная база — очень важный объект. Он включен в перечень перспективных объектов капитального строительства в сфере физической культуры. Жителей, занимающихся спортом, в округе очень много. Лыжные трассы имеются, но на сегодня они не обустроены и не освещены. Необходимо все привести в порядок, чтобы было комфортно заниматься спортом»,— сказала глава Ревды Татьяна Клепикова.

Ирина Пичурина