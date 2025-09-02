Кабмин может повысить пошлины на лом для поддержки металлургической отрасли

Как узнал “Ъ”, перечень мер поддержки российских металлургов может включать повышение экспортной пошлины на лом и смягчение нагрузки от уплаты акциза на жидкую сталь. Это следует из материалов к заседанию подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, прошедшему 29 августа.

В частности, предлагается проработать повышение ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €25 за тонну. Сейчас поставки в пределах квоты облагаются пошлиной в 5% и не менее €15 за тонну. Также рассматривается отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий и освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд руб. на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет. Поручено рассмотреть и возможность корректировки акциза.

Сейчас ставка акциза составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB в портах Черного моря. Но если рублевая цена сляба оказывается ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не уплачивается. Источник “Ъ” на металлургическом рынке пояснил, что отрасль систематически выступает за отмену акциза и «здесь речь идет не об экономии, а о восстановлении баланса налоговой нагрузки».

По словам источников “Ъ” на рынке, перечень мер еще будет корректироваться. Как минимум будет добавлен пункт об индексации акциза на сталь в зависимости от рыночной конъюнктуры, утверждает собеседник “Ъ” в одной из металлургических компаний.

