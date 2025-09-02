В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ в сентябре

Ключевая ставка Банка России может снизиться до 17% годовых уже в сентябре, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также спрогнозировал, что снижение будет «аккуратным» в связи с наличием «разнонаправленного движения цен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам депутата, существуют группы товаров, растущих в цене ЦБ РФ «будет наблюдать за тем, как это повлияет на инфляционный процесс». При этом, по его мнению «инфляция снижается быстрыми темпами», что должно привести и к снижению ключевой ставки.

Аналогичного прогноза придерживаются и представители банковского сектора. В частности, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что Банк России на ближайшем заседании по ключевой ставке снизит ее либо на 100, либо на 200 базисных пунктов.

На заседании в июне ЦБ понизил уровень ключевой ставки с 21% до 20% годовых, в июле — до 18%. Регулятор намерен сохранять жесткие методы денежно-кредитной политики, чтобы вернуться к цели по инфляции в 2026 году, но не исключает дальнейшего снижения ставки до конца текущего года.

Влад Никифоров