Зампред ВТБ Пьянов уверен в снижении ключевой ставки 12 сентября

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что Банк России на ближайшем заседании по ключевой ставке снизит ее либо на 100, либо на 200 базисных пунктов.

«Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов»,— сказал Дмитрий Пьянов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В числе аргументов за снижение ставки только на 1% господин Пьянов назвал рост инфляционных ожиданий россиян, дефицит федерального бюджета и ускорение корпоративного кредитования в июле. Среди доводов против осторожного шага он напомнил о динамике ВВП России, которая «находится очень близко к нижней границе диапазона — 1-2%».

На заседании в июне ЦБ понизил уровень ключевой ставки с 21% до 20% годовых, в июле — до 18%. Регулятор намерен сохранять жесткие методы денежно-кредитной политики, чтобы вернуться к цели по инфляции в 2026 году, но не исключает дальнейшего снижения ставки до конца текущего года.

