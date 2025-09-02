Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фитнес-клуб DDX откроется в «Доме Мод» у «Петроградской»

Сеть фитнес-клубов DDX расширит список заведений за счет запуска площадки в «Доме Мод» около станции метро «Петроградская». Компания займет помещение площадью 2,6 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

DDX до конца текущего года намерен открыть еще четыре клуба. Дату открытия заведения у «Петроградской» не уточняют.

В Nikoliers запланированное открытие фитнес-клуба считают завершением масштабной концепции торгового центра. Прежде часть здания была занята японским бренд Uniqlo, сейчас там работает российский Gloria Jeans. Пять лет назад на нескольких этажах разместился первый и единственный в России мультибрендовый универмаг «Иридато Групп».

Татьяна Титаева

