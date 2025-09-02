Бывший новосибирский чиновник отказался от иска к Минфину на 5 млн рублей

Сергей Канунников, ранее занимавший должность главы Центрального округа Новосибирска, отказался от иска к Минфину на 5 млн руб. На основании соответствующего заявления экс-чиновника, поступившего в Заельцовский райсуд, производство по гражданскому делу было прекращено, сообщили «Ъ-Сибирь» источники. Чем мотивировал Сергей Канунников отказ от иска, пока не ясно.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В июле стало известно, что бывший глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников предъявил иск к Минфину РФ на 5 млн руб. Экс-чиновник потребовал от госказны компенсировать ему моральный вред за необоснованное уголовное преследование. Сергей Канунников проходил обвиняемым по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы, но был оправдан.

Ранее суд обязал Минфин РФ возместить экс-главе округа расходы на адвоката в размере 570 тыс. руб.

Илья Николаев