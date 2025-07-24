С чиновника сняли халатность

Иск на 5 млн руб. Минфину РФ предъявил бывший глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников. Экс-чиновник требует компенсировать ему моральный вред за необоснованное уголовное преследование. Сергей Канунников проходил обвиняемым по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы, но был оправдан. Ранее суд обязал Минфин возместить экс-главе округа расходы на адвоката в размере 570 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергею Канунникову уже один раз удалось добиться справедливости через суд

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Сергею Канунникову уже один раз удалось добиться справедливости через суд

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Новосибирский суд рассмотрит иск экс-главы Центрального округа Сергея Канунникова к госказне о компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование. Заседание назначено на 2 сентября.

В августе 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку обстоятельств демонтажа стелы в честь 45-летия Победы. О сносе памятного знака у ТЦ для строительства на этом месте гостиницы в СКР через соцсети сообщил житель Новосибирска. В итоге было возбуждено дело по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Тогдашний мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами заявил, что стелу убрали, потому что за годы эксплуатации она приняла «непрезентабельный вид». «Стела не подверглась разукомплектованию, ее не разбирали, а просто перевезли»,— отметил градоначальник.

В сентябре того же года демонтированную стелу вернули на прежнее место. В последующем СКР переквалифицировал уголовное дело на халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Обвинение правоохранители предъявили главе Центрального округа Сергею Канунникову. По версии следствия, чиновник якобы знал, что стела является бесхозной, не значится в реестре муниципальной собственности и находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время, указало обвинение, глава округа не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на памятник, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в достойном состоянии.

Сергей Канунников вину в инкриминируемом преступлении не признал. В апреле 2024 года Железнодорожный райсуд принял решение снять обвинение с чиновника. «Проанализировав доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные прокурором в судебном заседании, суд приходит к выводу, что они, как каждое в отдельности, так и в совокупности, не дают оснований для констатации факта виновности подсудимого в совершении вышеуказанного преступления»,— указывается в решении. За господином Канунниковым признали право на реабилитацию, возмещение имущественного и морального вреда. Законность оправдательного приговора чиновнику подтвердили апелляционная и кассационная судебные инстанции.

Сергей Канунников, который уволился в связи с выходом на пенсию, уже получил возмещение расходов на адвоката. Ранее суд обязал Минфин РФ выплатить экс-чиновнику 576 тыс. руб. Сейчас бывший глава округа потребовал компенсировать ему моральный вред, оценив его в 5 млн руб., сообщили источники «Ъ-Сибирь».

Константин Воронов