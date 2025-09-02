Си Цзиньпин: Китай ценит трехсторонние проекты с участием КНР, России и Монголии

В Пекине 2 сентября состоялась трехсторонняя встреча лидера Китая Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Председатель КНР указал на наличие внешних помех развитию сотрудничества трех государств и подчеркнул готовность эти помехи устранять.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Глава Китая отметил также, что в последние годы углубляется торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество КНР, РФ и Монголии. «Новый импульс сотрудничеству России, Китая и Монголии придали совместные проекты в рамках программы создания экономического коридора Китай—Монголия—Россия. Китайская сторона это высоко ценит»,— заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин выразил удовлетворение встречей с российским и монгольским коллегами, заметив, что стороны могут подводить итоги и намечать планы для дальнейшего сотрудничества.

Эрнест Филипповский