Мантуров анонсировал скорое применение лазерных систем для борьбы с БПЛА

Российская оборонная промышленность разрабатывает и поставляет лазерные системы, способные уничтожать вражеские беспилотники, они будут активно применяться в ближайшее время по мере наращивания производства. Об этом в интервью ТАСС заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Разговор записан в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам вице-премьера, некоторые образцы боевых лазеров уже поставляются в войска — пока в небольших объемах. Образцы были недавно продемонстрированы чиновнику на испытательном полигоне.

«Я уверен, что в ближайшем будущем по мере наращивания объемов производства эти решения будут активно применяться»,— приводит агентство его слова.

Эрнест Филипповский