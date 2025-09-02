КНДР создала мощный двигатель для межконтинентальных баллистических ракет

НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР разработал твердотопливный ракетный двигатель большой тяги для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В понедельник в учреждении побывал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщается, двигатель изготовлен с использованием композита, армированного углеволокнами. Максимальная тяга составляет 1960 кН. За два года работы над двигателем прошло восемь наземных испытаний. Использовать его планируется для ракет типа «Хвасонпхо-19», а также для МБР следующего поколения «Хвасонпхо-20».

Глава государства высоко оценил результаты испытаний и обсудил вопрос по созданию специализированной базы для серийного производства.

Эрнест Филипповский