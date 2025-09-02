Вуди Аллен хочет, чтобы Трамп снялся в его новом фильме

Американский режиссер Вуди Аллен хочет, чтобы президент США Дональд Трамп снялся в его следующем фильме. Об этом четырехкратный обладатель премии «Оскар» рассказал в подкасте Club Random.

Ранее Дональд Трамп уже появлялся в фильме Аллена 1998 года «Знаменитость», а также сыграл самого себя в драмеди «Ансамбль». По словам режиссера, с ним было «приятно работать».

«Он был очень хорошим актером. Он был очень вежлив, достиг своей цели, все делал правильно и обладал настоящим талантом к шоу-бизнесу. Я мог бы руководить им сейчас. Если бы он позволил мне руководить им сейчас, когда он президент, я думаю, я мог бы творить чудеса»,— сказал Вуди Аллен (цитата по Variety).

Вуди Аллен добавил, что на президентских выборах 2024 года голосовал за Камалу Харрис и не согласен с Дональдом Трампом по «99% вопросов», но как актер он был «очень хорош» и обладал харизматичностью.